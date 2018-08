В США признали непобедимость России

Россия вошла в пятерку непобедимых стран

Россия, Афганистан, Китай и Индия. Список из пяти стран, которые невозможно завоевать, составило американское интернет-издание We Are The Mighty. В него вошли США

По словам авторов, Россию невозможно покорить не только из-за хорошо известного всем "генерала Мороза" (хотя для многих стран один только российский климат в зимний период является непреодолимым препятствием). Вторгнуться в Россию крайне сложно, и это известно любому студенту-историку, пишет издание. К примеру, когда Наполеон вошел в страну в 1812 году, русские, отступая, разрушали города и другую инфраструктуру. Они скорее уничтожат свою страну, чем отдадут ее врагу, уверен автор.

Кроме того, любой захватчик должен помнить, что Россия — самая большая в мире страна, разделенная на 11 часовых поясов. Но и это еще не все. На территории РФ можно найти самые разные климатические зоны — от полярных до субтропических. Не стоит забывать и о ближайших соседях РФ, многие из которых до сих пор готовы взяться за оружие, чтобы защитить своего союзника. Это еще больше расширяет географию возможного вторжения за счет казахских степей, гор Кавказа и т. д.

Сами русские — выносливые и умелые воины и хорошие охотники, пишет We Are The Mighty. Их не нужно принуждать воевать с захватчиками, ведь они выросли на рассказах о Великой Отечественной войне, которую выиграли их предки.

По схожей причине не удастся захватить и США, считает автор статьи. Ведь захватчику придется столкнуться не только с хорошо вооруженной армией Соединенных Штатов, но и со всеми 330 миллионами американских граждан, большинство из которых владеет оружием.

Как и в случае с Россией, еще одним значимым препятствием для вторжения станет обширная территория страны и ее разнообразный климат. Еще одно довольно неожиданное преимущество, о котором пишет We Are The Mighty, это многочисленные уличные банды, орудующие на улицах крупнейших американских городов. Предполагается, что они также доставят много неприятностей захватчикам, осложняя и без того нелегкую оккупацию мегаполисов.

Секрет непобедимости Афганистана — в его рельефе. Ни одной из империй, в число которых вошли крупнейшая в истории Британская империя и две сверхдержавы — СССР и США, так и не удалось покорить эту страну. Пустынная "чаша", окруженная высокими и протяженными горными хребтами, стала непреодолимым препятствием для захватчиков. В случае поражения афганцы всегда могут укрыться в горах, чтобы восстановиться и подготовиться к новым боям. Кроме того, горы нивелируют все преимущества танков и бронетехники.

Еще один важный фактор — население страны, состоящее из нескольких десятков различных этнических групп. Афганцы преданы своим кланам, племенам, шейхам, стране, религии и т. д. В случае вторжения захватчик должен подчинить своей воле более 34 млн человек.

Еще одна непобедимая страна — Китай. Вторгшийся в страну захватчик должен быть готов сразиться с миллиардном китайцев. Конечно, не все они вооружены и обучены воевать, однако правительству не потребуется много времени, чтобы начать раздавать оружие населению. Дополнительные проблемы для захватчиков создадут сложные климатические условия и протяженность китайских границ.

Если войска интервента не будут уничтожены Народно-освободительной армией Китая, им придется столкнуться с тропическими болезнями и различными недугами, связанными с перенаселением, пишет We Are The Mighty.

Не стоит забывать и о том, что китайцы умеют мастерски копировать иностранные технологии, поэтому проблем с оснащением и экипировкой у них не возникнет.

Включение в список непобедимых стран Индии для многих может оказаться неожиданностью. Однако суровые горные перевалы на севере и востоке страны, а также обширные пустынные районы на северо-западе могут стать непреодолимым препятствием для тех, кто решить напасть на Индию.

Наиболее предпочтительное место для высадки десанта и начала вторжения — пляжи на юго-востоке страны. Однако влажный тропический климат может доставить захватчикам много неприятностей. Кроме того, территориальные воды будут контролироваться подлодками ВМС Индии, которые смогут топить как боевые корабли, так и десантные суда противника.

Со времени обретения независимости Индии приходилось не раз конфликтовать с ближайшими соседями — Китаем и Пакистаном . Оборонная стратегия страны основывается на ведении войны на два фронта — и вооруженные силы Индии к этому готовы.

Практически неограниченное количество рабочих рук, религиозный пыл и миллиардное население также делают Индию грозным противником, подводит итог автор статьи.