Ещё
«Морскую БМП» испытали на учениях под Кронштадтом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Морскую БМП» испытали на учениях под Кронштадтом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На учениях отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы, проходившим возле Кронштадта, испытали новую десантно-штурмовую лодку проекта 02800. Всего в прошлом году ВМФ России передали шесть десантно-штурмовых лодок нового поколения.
Как рассказал "Армейскому стандарту" Кирилл Бирюков — генеральный директор компании-производителя, сначала лодку показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". В июле 2017-го проект 02800 приняли на вооружение ВМФ России. По две лодки поставили на Тихоокеанский и Черноморский флоты, четвертая в серии отправилась на Балтийский флот. Высоко отметили новинку и на Международном военно-морском салоне.
Специалисты называют десантно-штурмовую лодку проекта 02800 "морской БМП". Ее используют для огневой поддержки подразделений специального назначения и морской пехоты, выполнения патрульных, диверсионных и противодиверсионных мероприятий. Скрытность обеспечивают специально разработанный дизайн и особо низкий профиль.
Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 имеет водоизмещение 10 тонн. Ее длина — десять метров, ширина — 3,6. Масса — 6,5 тонны. Стоят два водометных двигателя по 420 лошадиных сил, они позволяют развивать скорость до 40 узлов (почти 74 километров в час). На вооружении — два пулемета калибра 7,62 миллиметра и один — 12,7.
Российская Газета: последние новости
Россия вошла в пятерку непобедимых стран Ушел из жизни летчик-испытатель Иван Ведерников МИД: Новый оборонный бюджет США указывает на желание мирового доминирования
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие18
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео142
До конца света остались сутки285
ЧП в московском метро попало на видео16
Путина позвали на свадьбу
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение