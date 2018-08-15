Турция готова бороться с США за F-35

Турция готова бороться с США за истребители F-35

Турецкие власти готовы принять юридические меры, если США попытаются прервать поставки американских истребителей пятого поколения F-35, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын . При этом турецкая сторона надеется, что «до этого не дойдёт».

«Турция является не только страной, которая покупает F-35, мы также принимаем участие в этом проекте», — подчеркнул Калын.

Он добавил, что турецкие лётчики уже учатся управлять американскими истребителями, и поэтому Анкара намерена ответить на действия США, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что действия США практически довели до полного разрыва отношений с Турцией.