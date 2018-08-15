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Турция готова бороться с США за F-35
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Турция готова бороться с США за истребители F-35 

News.ru 20 минут назад
Фото: flcikr.com/US Air Force
Турецкие власти готовы принять юридические меры, если США попытаются прервать поставки американских истребителей пятого поколения F-35, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. При этом турецкая сторона надеется, что «до этого не дойдёт».
«Турция является не только страной, которая покупает F-35, мы также принимаем участие в этом проекте», — подчеркнул Калын.
Он добавил, что турецкие лётчики уже учатся управлять американскими истребителями, и поэтому Анкара намерена ответить на действия США, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что действия США практически довели до полного разрыва отношений с Турцией.
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