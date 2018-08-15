Военный летчик: МиГ-35 будет одним из наших основных боевых самолетов

По его словам, модель "опережающих поставок" позволит ОАК сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны — получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа.

Он рассказал, что на начальной стадии планируется поставить Минобороны шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.

Также Слюсарь отметил, что МиГ-35 "сильно дешевле", чем американский истребитель пятого поколения F-35.

В эфире радио Sputnik новость прокомментировал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России , кандидат технических наук Владимир Попов

"Зачем тянуть с поставками, если летный состав переучен, испытания прошли, результаты подтвердились на практике и на учениях? Это один из основных наших самолетов для ведения воздушного боя и прикрытия войск и объектов внутренней инфраструктуры государства. Это легкий истребитель завоевания господства в воздухе или отражения воздушного противника. Хорош тем, что достаточно дешев в производстве, у него сохранена высокая маневренность и расширены его возможности по боевому применению средств поражения. У него еще и модернизирована система управления, двигатели эффективнее используют топливо, и таким образом увеличиваются боевые возможности этой машины", — рассказал Владимир Попов.