Трамп раскритиковал «российские» пункты военного бюджета

Трамп счел неконституционными некоторые положения оборонного бюджета по России

Президент США Дональд Трамп считает некоторые положения подписанного им в понедельник оборонного бюджета на 2019 финансовый год вызывающими обеспокоенность с точки зрения соответствия конституции страны.

Как отмечается в распространенном главой государства заявлении, речь идет в том числе о нескольких ключевых положениях нормативно-правового акта, связанных с политикой по отношению к России . В Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме пока не ответили на отправленный во вторник запрос корреспондентом ТАСС относительно того, намерен ли президент в целом выполнять данные пункты документа.

Южной Кореи и Саудовской Аравии. Глава государства, в частности, упомянул среди таких положений пункт 1247, который предусматривает ограничение на взаимодействие между оборонными ведомствами США и РФ, а также пункт 1242, регламентирующий использование средств на выполнение Договора по открытому небу. Президент отметил, что в том числе эта часть документа "обязывает уведомлять Конгресс еще до того, как те или иные дипломатические или военные действия будут предприняты". По словам Трампа, несмотря на то, что он "разделяет цели Конгресса по сохранению силы и безопасности США", его администрация намерена "реализовывать эти положения в соответствии с исключительными конституционными полномочиями президента в качестве верховного главнокомандующего и представителя государства на внешнеполитической арене". То же самое касается и некоторых положений, связанных с политикой в отношении Китая

Положения о Крыме

Речь также идет о пункте 1241, который предполагает запрет на использование бюджетных средств на что-либо, связанное с признанием Крыма субъектом Российской Федерации. Трамп охарактеризовал в том числе этот пункт, как "диктующий позицию Соединенных Штатов на внешнеполитической арене и в военном взаимодействии" с другими странами. Такую же позицию Трамп изложил применительно к пункту, касающемуся статуса Тайваня.

Доклад по СНВ

Обеспокоенность главы государства вызвало также и положение 1245, предписывающее главе вашингтонской администрации направить на рассмотрение Конгресса США не позднее 31 декабря 2018 года отчет, в котором разъясняется, поднимал ли Вашингтон в диалоге с Москвой вопрос о возможности распространения действия нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в том числе на тяжелую межконтинентальную ракету "Сармат", крылатую ракету воздушного базирования Х-101 (вариант с ядерной боевой частью обозначается Х-102), необитаемый подводный аппарат "Статус-6" и гиперзвуковую управляемую оружейную систему дальнего действия "Авангард". Этот пункт требует, чтобы правительство США выяснило, "согласится ли Российская Федерация задекларировать" все эти упомянутые системы как "стратегические наступательные вооружения в соответствии с новым ДСНВ".

Американский лидер заявил, что в том числе это положение "будет трактоваться администрацией в соответствии с конституционным правом президента не разглашать информацию, распространение которой может подорвать национальную безопасность, внешнеполитические отношения, законодательство или выполнение главой государства своих конституционных обязательств".

Бюджет Пентагона