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Предсказана «случайная» ядерная мировая война с РФ
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National Interest предсказал «случайную» ядерную мировую войну 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: AP Photo
Россия, США или Китай могут совершенно случайно начать ядерную мировую войну, пишет американский журнал National Interest.
Как отмечает издание, раньше системы наблюдения и разведки мировых держав применялись лишь для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет. В настоящее же время эти системы стали также использоваться для слежения за пусками неядерных боеголовок. Таким образом, эти системы могут случайно спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к соответствующему удару с другой стороны.
Кроме того, перечисленные страны специально запутывают своих оппонентов, размещая ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах. К примеру, Россия размещает свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением, пишет National Interest.
Издание также отмечает, что еще причиной может стать недостаток специализированных военных спутников наблюдения, а также снятие с вооружения устаревших систем наблюдения. К примеру, в США сейчас готовят лишь четыре спутника Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которые полностью возьмут на себя задачу по наблюдению за пусками как ядерных, так и неядерных ракет, чего совершенно недостаточно в текущих условиях. При этом вскоре с вооружения будет снята американская система спутниковой связи Milstar.
National Interest считает, что для решения этой проблемы странам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение либо создать специальные спутники, которые смогут отслеживать ядерные боеголовки, но не будут реагировать на обычные. Однако они вряд ли пойдут на это из-за больших финансовых затрат.
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