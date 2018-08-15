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Минобороны КНР нанесло «удар» по США
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Минобороны Китая нанесло дипломатический удар по США 

Вести.Ru 2 часа назад
Пекин перевёл взаимоотношения с Вашингтоном в новую плоскость. К дипломатическому противостоянию присоединились военные, которые в своих заявлениях используют непривычную для них лексику.
Поводом послужило подписание Дональдом Трампом военного бюджета на будущий год.
Проанализировав статьи затрат и цели, которые военное ведомство США ставит перед собой, Пекин направил представление Вашингтону.
Обращает на себя внимание то, что министерство обороны Китая вторгается на территорию, где традиционно действуют дипломаты.
Китайские военные считают, что США "вмешиваются во внутренние дела Поднебесной". Выражение, обычно присущее дипломатической сфере взаимоотношений, было использовано военными.
Обычно, когда речь заходит о "вмешательстве", подразумевается намеренное продвижение и навязывание своих политических взглядов, правовых норм, экономических правил или культурных ценностей. Оценка таким действиям происходит чаще всего на уровне дипломатического диалога и реже, на уровне открытых заявлений со стороны политического руководства страны.
В данном случае, не только сам факт "вмешательства" получил оценку со стороны не дипломатического, а военного ведомства, но и поводом послужила не военная активность другого государства, а лишь финансовый документ, хоть и предполагающий финансирование военных шагов Пентагона.
Особое беспокойство Министерства обороны Китая вызвала позиция США в отношении Тайваня.
"Мы твердо выступаем против того, чтобы любое государство устанавливало какую-либо форму официальных обменов и военного сотрудничества с Тайванем. Эта позиция ясна. Мы никогда не позволим кому-либо, когда-либо и в какой угодно форме отделить Тайвань от Китая", — говорится в заявлении Минобороны Китая.
Фактически, Пекин указывает Вашингтону на недопустимость его намерений.
Теперь слово за Пентагоном, который в свою очередь может дать оценку заявлениям китайских партнёров и их соответствию принципу "невмешательства" в дела другого государства.
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