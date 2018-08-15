Ещё
В Пентагоне хотят обороняться от РФ и КНР в космосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне собираются обороняться от России и Китая в космосе 

ТК «Звезда» 38 минут назад
По словам главы минобороны США, Вашингтон не собирается отправлять свое оружие в космос, но собирается защищать свои спутники от посягательств других стран.
В Пентагоне заявили, что космические вооруженные силы необходимы Соединенным Штатам, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом рассказал глава минобороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, Вашингтон не собирается отправлять свое оружие в космос, но собирается оборонять свои спутники от возможной угрозы со стороны других стран. Мэттис заявил, что они играют немаловажную роль как в военных операциях, так и в целом в мировой экономике. Слова Мэттиса передает The Washington Post.
Глава американского оборонного ведомства напомнил, что несколько лет назад Китай решил «продемонстрировать США свои возможности», уничтожив собственный метеорологический спутник ракетой наземного базирования. После этого Мэттис подчеркнул, что создание космических сил — «ответ на растущие угрозы со стороны других стран». Также ранее США не поддержали в ООН резолюции совместного авторства России, Китая и ряда других стран о прекращении гонки вооружений в космосе.
Напомним, ранее американский министр обороны Джеймс Мэттис поддержал лидера страны Дональда Трампа в его решении о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил США.
ТК «Звезда»: последние новости
Британию напугал ролик Минобороны России ко Дню ВВС РФ Канула в Лету: боевую ракету, по ошибке выпущенную над Эстонией, так и не нашли Сила внушения: Турчинов попытался убедить украинские власти в превосходстве их оружия над российским
Комментарии3  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Успенский отказался от помощи перед смертью17
Минобороны КНР нанесло «удар» по США2
США устроили провокацию у Крымского моста734
На Украине хотят сменить Конституцию
Умер Эдуард Успенский142
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение