В Пентагоне хотят обороняться от РФ и КНР в космосе

По словам главы минобороны США, Вашингтон не собирается отправлять свое оружие в космос, но собирается защищать свои спутники от посягательств других стран.
В Пентагоне заявили, что космические вооруженные силы необходимы Соединенным Штатам, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом рассказал глава минобороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, Вашингтон не собирается отправлять свое оружие в космос, но собирается оборонять свои спутники от возможной угрозы со стороны других стран. Мэттис заявил, что они играют немаловажную роль как в военных операциях, так и в целом в мировой экономике. Слова Мэттиса передает The Washington Post.
Глава американского оборонного ведомства напомнил, что несколько лет назад Китай решил «продемонстрировать США свои возможности», уничтожив собственный метеорологический спутник ракетой наземного базирования. После этого Мэттис подчеркнул, что создание космических сил — «ответ на растущие угрозы со стороны других стран». Также ранее США не поддержали в ООН резолюции совместного авторства России, Китая и ряда других стран о прекращении гонки вооружений в космосе.
Напомним, ранее американский министр обороны Джеймс Мэттис поддержал лидера страны Дональда Трампа в его решении о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил США.