Россия неукоснительно соблюдает требования по РСМД

Минобороны: Россия неукоснительно соблюдает требования договора о РСМД

Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все требования договора о ракетах средней и меньшей дальности.

По его словам, заявления о якобы имеющихся нарушениях не подкреплены фактами.

Минобороны России неукоснительно соблюдает все требования этого документа, заявления о якобы имеющихся нарушениях с нашей стороны не подкреплены никакими фактами, доказательствами и являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации», — цитирут РИА Новости Фомина.

При этом он отметил, что у российской стороны есть претензии по выполнению этого договора американской стороной.