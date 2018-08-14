Россия неукоснительно соблюдает требования по РСМД

Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия неукоснительно соблюдает все требования договора о ракетах средней и меньшей дальности.
По его словам, заявления о якобы имеющихся нарушениях не подкреплены фактами.
«Минобороны России неукоснительно соблюдает все требования этого документа, заявления о якобы имеющихся нарушениях с нашей стороны не подкреплены никакими фактами, доказательствами и являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации», — цитирут РИА Новости Фомина.
При этом он отметил, что у российской стороны есть претензии по выполнению этого договора американской стороной.
Ранее США наложили ограничения на сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.