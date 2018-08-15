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Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партером
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Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партером 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные признают, что откровенное пренебрежение интересами Москвы поставило мир под угрозу.
В НАТО признают, что гипотетическое военное столкновение с Россией будет иметь катастрофические последствия. Об этом завил командующий многонациональным северо-восточным корпусом НАТО в польском городе Щецин Манфред Хофманн. Он дал интервью изданию Der Tagesspiegel.
«В случае вторжения России в Прибалтику в первые часы генералу предстоит командовать 35 тыс. солдат североатлантического альянса и если в какой-то момент главы европейских держав не смогут договориться, решение о дальнейших шагах будут принимать военные», — уточняет издание.
Сегодня передовым отрядам НАТО дислоцирующимся у российских границ в Прибалтике необходимо до трех дней. До 2014 года для этого требовался месяц. Аналитики отмечают, что в условиях ведения современных военных действий это непозволительно много. Впрочем сам генерал не верит западным пропагандистам, предрекающим нападение со стороны России.
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