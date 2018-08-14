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Военные РФ проверили маршруты патрулирования ООН
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Российские военные проверили все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Военная полиция России полностью проверила все маршруты на Голанских высотах, по которым в будущем будет патрулировать миссия ООН. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Кураленко.
«Позавчера мы дошли до самой южной точки, и сегодня в полном объёме все маршруты, по которым в будущем будет проводить патрулирование миссия ООН, проверены нашей российской полицией», — отметил Кураленко.
По его словам, основной проблемой является наличие множества взрывоопасных предметов, особенно в южной части демилитаризованной зоны, где ранее находилось формирование террористической группировки «Исламское государство»*.
Кураленко добавил, что российская сторона передаёт всю имеющуюся информацию представителями Сил ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня (UNDOF).
Ранее стало известно, что в демилитаризованной зоне между Израилем и Сирией в ближайшее время может заработать миссия ООН по разграничению.
Российская военная полиция выставила четыре поста на Голанских высотах.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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