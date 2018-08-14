Военные РФ проверили маршруты патрулирования ООН

Российские военные проверили все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах

«Позавчера мы дошли до самой южной точки, и сегодня в полном объёме все маршруты, по которым в будущем будет проводить патрулирование миссия ООН, проверены нашей российской полицией», — отметил Кураленко.

По его словам, основной проблемой является наличие множества взрывоопасных предметов, особенно в южной части демилитаризованной зоны, где ранее находилось формирование террористической группировки «Исламское государство» *.

Кураленко добавил, что российская сторона передаёт всю имеющуюся информацию представителями Сил ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня (UNDOF).

Ранее стало известно, что в демилитаризованной зоне между Израилем и Сирией в ближайшее время может заработать миссия ООН по разграничению.

Российская военная полиция выставила четыре поста на Голанских высотах.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.