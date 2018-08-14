Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США

Россия игнорирует гонку вооружений с США

Военный бюджет США на 2019 год, который утвердил президент Дональд Трамп, предусматривает расходы в размере 716 млрд долларов. Это самое крупное денежное вливание в оборону в США за последние годы. Однако американские «рекорды» не станут для России поводом увеличивать свой бюджет на оборону, выяснил News.ru.

«Втягиваться в гонку вооружений с США нет смысла, и мы не будем», — заявил в комментарии News.ru депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Павел Дорохин.

По его словам, у российского правительства существует «стабильный, чётко выверенный» документ, и военный бюджет России всегда несопоставимо ниже, чем американский. По мнению Дорохина, развивая новые виды оружия, Россия «обесценивает» огромные денежные вливания США, связанные с российским фактором. Ранее Минобороны России представило новейшие российские системы вооружений, включая гиперзвуковые планирующие блоки и ракеты большой дальности. При этом объём военных расходов в 2018 году — по сведениям, которые озвучивал в начале 2018 года Владимир Путин — не превысил 3 трлн рублей (около 41,2 млрд долларов).

Бюджет США в цифрах

Информация о принятии нового бюджета на сайте администрации президента США преподнесена с традиционным пафосом. В частности, приводится цитата Трампа — «Мы должны защитить тех, кто защищает нас»: американский президент разъяснил, зачем нужно увеличивать траты на технику, на учения, на зарплаты военным. Они достойны самого лучшего, чем «где бы то ни было на земле», обеспечения, считает американский президент.

Зарплаты военнослужащих возрастут на 2,6%. Это, по сведениям пресс-службы Белого дома, наиболее значительное повышение за последние девять лет. Также средства пойдут на строительство истребителей, боевых кораблей, развитие космического оружия. В частности, предусмотрено 24,1 млрд долларов на финансирование строительства 13-ти боевых кораблей и 7,6 млрд — на закупку истребителей пятого поколения F-35.

Бюджет также предполагает увеличение личного состава: 487,5 тыс. военнослужащих будут служить в сухопутных войсках, 335,4 тыс. — в военно-морских силах, 186,1 тыс. — в корпусе морской пехоты и 329,1 тыс. —в военно-воздушных силах.

В документе прописана необходимость «сдерживания» как минимум двух держав — России и Китая. Анонсируется замораживание Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году членами ОБСЕ и позволяет государствам-участникам совершать над территорией стран «наблюдательные полёты». Причина в том, что Россия якобы этот договор нарушала.

«Это было предсказуемо, логика поведения США — максимально ограничить договорные возможности с Россией», — заявил в комментарии News.ru депутат Павел Дорохин.

Договор по открытому небу в нынешней ситуации просто «не нужен» США, объясняет член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. «Данный договор препятствует развитию аэрокосмической сферы США», — сказал эксперт News.ru.

Цели США

Одна из важных целей нового военного бюджета США — формирование новых кластеров экономики в тяжёлой промышленности, а также в высокотехнологичных сферах.

«Америка будет перенаправлять средства из сферы самолётостроения в сферу более интересных для неё задач — в аэрокосмическую», — считает Сергей Судаков.

Вторая цель, по мнению эксперта — политическая: укрепить связку Белого Дома с Пентагоном, а также с военным и оружейным лобби.

«Это компании, которые производят необходимые товары и услуги для армии, а также те, которые проводят лоббирование интересов с точки зрения проведения военных кампаний США», — объяснил собеседник News.ru.

Кроме того, военный бюджет формирует «стратегию, которая позволяет США играть новую роль в мире» и участвовать в зарубежных кампаниях.

«Это именно то, от чего пытался отказаться Трамп, когда говорил, что его предшественник Барак Обама тратит колоссальные деньги на военные операции за рубежом», — констатировал Судаков.

Эксперт посетовал, что власти США прямым текстом говорят о намерении противостоять Китаю и России.

«Россия сейчас не видит агрессии со стороны США, но если будет ущемление наших интересов, то, конечно, мы будем действовать в одностороннем порядке. На гонку вооружений, которую хочет от нас США, мы не пойдём», — уверен Судаков.

По словам депутата Павла Дорохина, США продолжают развивать «антироссийскую историю»:

«Холодная война 2.0 вступает сейчас в новую фазу, мы находимся на грани «горячей войны». Но наши нервы достаточно крепки, и мы не будет реагировать так, как они хотят».

Между тем, в Совете Федерации уже объявили, что Россия может принять ответные меры на выход США из Договора по открытому небу — «зеркально» заморозить документ. Сенаторы также отвергли обвинения США в нарушении Россией этого договора.