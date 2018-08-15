Бундесвер превратили в склад запчастей

Как достать миллиарды на бундесвер

Бывший президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) однажды сказал, что немцы испытывают по отношению к своим вооруженными силам «дружеское равнодушие». Многие солдаты тоже так считают, некоторые же думают, что это равнодушие не такое уж и дружеское. Однако в последние несколько недель в обществе разгорелась нешуточная дискуссия о бундесвере. Это внезапно возникшее внимание вызвало в армии недоумение — там не поняли, о чем собственно идет речь?

Сначала один политолог высказал мнение, что бундесвер нужно оснастить атомными бомбами, потому что США при президенте Дональде Трампе больше не обеспечивают ядерную защиту страны. Едва эта мрачная дискуссия утихла, как заговорили о восстановлении упраздненной в 2011 году ввиду отсутствия военной угрозы обязательной воинской обязанности, возможно в виде всеобщей служебной обязанности для всех молодых немцев. Эту тему особенно усиленно обсуждает ХДС, где многие хотели бы таким образом укрепить чувство солидарности в стране.

Восторга эти сценарии обязательной службы в армии не вызвали, потому что сразу возник вопрос: а кто за это должен будет платить? Конкретных цифр пока не называют, но и так ясно: подобные изменения обойдутся в несколько дополнительных миллиардов. Системы комплектования вооруженных сил, которая раньше вела учет призывников, занималась их призывом и интеграцией в войска, больше нет. Необходимые казармы также отсутствуют, как и учебные подразделения. То есть превращенный в профессиональную армию бундесвер должен будет подвергнуться еще одной реорганизации, притом реорганизации в обратную сторону.

Действительно, сейчас существует проблема с обновлением кадров в бундесвере. Каждый пятый кандидат в офицеры оставляет службу в течение первых шести месяцев. При наборе лиц, добровольно проходящих воинскую службу, с каждым годом становится все труднее найти предусмотренных в планах 8 500 мужчин и женщин и также удержать их в армии. Но гораздо большую озабоченность вызывает в вооруженных силах плохое финансовое обеспечение войск.

В военном бюджете много денег: почему же тогда не летают вертолеты?

Глядя на военный бюджет в размере 38,5 миллиарда евро на 2018 год, непосвященные могут спросить: почему такое огромное количество денег не гарантирует, чтобы вертолеты летали, а подводные лодки плавали? Но если присмотреться внимательнее, то станет очевидным недофинансирование армии. Расходы на личный состав (32,8%) и его обеспечение (15,6%) составляют почти половину бюджета, чистые эксплуатационные расходы еще 18,3%. И лишь 4,86 миллиарда, то есть жалкие 13,1%, остаются на «закупки военного имущества».

Этого совершенно недостаточно для решения всех тех задач, которые ставятся перед бундесвером в последнее время. Это и зарубежные операции в Афганистане Мали и на Средиземном море, операции в рамках стратегии НАТО , увеличение присутствия в новых странах-членах альянса в Восточной Европе, прежде всего, в Прибалтике. И при всем этом необходимо сохранять способность обеспечивать оборону своей собственной страны.

Вдобавок ко всему вооруженные силы до 2024 года должны быть увеличены почти на 200 тысяч человек. Это — один из важнейших проектов министра обороны Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen/ХДС). Существующий бюджет покрыть данные расходы не в состоянии — по экспертным оценкам, только на увеличение численного состава потребуется еще один миллиард евро.

В Германии бундесвер превратили в улучшенный склад запчастей

Для операций за рубежом, например, участия в миссиях ООН в Афганистане и Мали требуется часто другое вооружение, чем для оборонных целей в Европе. Там нужны вертолеты, не теряющие боеспособности при жаре, пыли и песке, или боевые машины пехоты, защищенные от мин. Лишь к концу первой операции в Афганистане ( ISAF , Международные силы содействия безопасности в Афганистане, с 2001 по 2014 год) ФРГ сумела предоставить своим солдатам «надежное и качественное вооружение», как об этом сообщалось в воскресных речах.

Но чтобы добиться этого, дома бундесвер низвели до уровня хорошо оборудованного склада запчастей. В 2014 году его способность к обороне страны и альянса значилась только на бумаге. До сих пор половина военного оборудование боеспособна лишь потому, что вторая половина совершенно изношена. Последний раз это стало очевидным во время действий в составе Объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО численностью 5 000 человек, половину из которых составляли немцы. Для этой цели им пришлось по всей стране одалживать автотранспорт и другое оборудование, которого в результате теперь в других местах просто нет.

Такова ситуация, в которой теперь в правительстве ФРГ разгорелись дебаты о двух процентах ВВП на оборонные расходы, инициированные в резкой манере президентом США Трампом на последнем саммите НАТО. В то время как американцы расходуют на военные нужды почти 4% своего ВВП, Германия тратит даже меньше 1,3%. По мнению разбушевавшегося Трампа, это нечестно, тем более, если кто-то тут хочет, чтобы его защищали. В настоящее время фон дер Ляйен предпринимает усиленные попытки добиться от своего строптивого партнера по коалиции СДПГ согласия на 1,5%.

Социал-демократы могут отказаться поддерживать навязываемую Трампом «новую спираль вооружения», и такая стойкость была бы убедительной, если бы не одно «но». Всего четыре года назад сама СДПГ проголосовала вместе с другими за два процента, когда НАТО под впечатлением от украинского кризиса обеспокоилась защитой территорий альянса и определила эти 2% как свою цель. И никакого президента Трампа тогда не было еще и в помине.

Два процента от ВВП на оборону? Это лишь несколько уменьшит недофинансирование

Многие эксперты, в том числе бывший председатель военного комитета НАТО Клаус Науманн (Klaus Naumann), глядя на длинный список потребностей бундесвера, считают, что и намеченных 1,5% будет недостаточно. По словам Науманна, даже обещанные два процента «ни в коем случае не пойдут на вооружение, а в лучшем случае на уменьшение дефицита, возникшего в результате имевших место с 2000 года недофинансирования и проведенных спецопераций, и поэтому не усилят напряжения в отношениях с Россией ».

Только один пример: с конца холодной войны, когда бундесвер располагал 4 500 тяжелых танков, являвшихся его главным оружием, их число сильно сократилось, благодаря мирным временам. Но когда по чисто финансовым соображениям их количество было сокращено до 225 штук, из которых далеко не все боеспособны, председатель комитета бундестага по вооруженным силам Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels/СДПГ) в 2017 году назвал эту ситуацию типичным примером вопиющего недовооружения армии.

В том же году фон дер Ляйен решила выкупить у промышленных предприятий 104 уже списанных танка «Леопард 2», чтобы восстановить минимальную способность к устрашению противника хотя бы по танкам. Однако для этого танки необходимо за большие деньги модернизировать и перевооружить. Когда бундесвер получит все танки в надлежащем состоянии, на дворе будет стоять уже 2023 год. Предполагаемые расходы: 760 миллионов евро. И это только один пример из многих.

Süddeutsche Zeitung, Германия