Украина испытала «новый» танк

Украинский танк Т-72АМТ, разработку которого завершил «Киевский бронетанковый завод», начал проходить огневые испытания на военных полигонах. Видео одного из таких тестов «Укроборонпром» выложил на YouTube.

Отмечается, что в ходе испытаний планируется отработать режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат». Заявляется, что благодаря использованию новой высокоточного оружия машина способна «уничтожить бронетехнику противника на дальности до пяти километров», а ракета «Комбат» пробивает бронь толщиной в 750 миллиметров.

В июне 2018 года We Are The Mighty назвало советский (российский) танк Т-72 худшим в мире. К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.