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Украина испытала «новый» танк
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Украина испытала «новый» танк 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский танк Т-72АМТ, разработку которого завершил «Киевский бронетанковый завод», начал проходить огневые испытания на военных полигонах. Видео одного из таких тестов «Укроборонпром» выложил на YouTube.
Отмечается, что в ходе испытаний планируется отработать режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат». Заявляется, что благодаря использованию новой высокоточного оружия машина способна «уничтожить бронетехнику противника на дальности до пяти километров», а ракета «Комбат» пробивает бронь толщиной в 750 миллиметров.
В июне 2018 года We Are The Mighty назвало советский (российский) танк Т-72 худшим в мире. К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.
На момент распада СССР на Украине было 1269 машин Т-72. По данным на начало 2016 года, в украинской армии было 367 танков Т-72, в частности, в рабочем состоянии — 132, требующих ремонта — 235.
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