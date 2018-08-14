В Йемене заметили загадочный БТР

Загадочный бронетранспортер с башней от БМП-3 заметили в Йемене

More footage with UAE army convoy on the west coast. pic.twitter.com/0PVlYROdUh— Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 августа 2018 г. Из-за того, что бронетранспортер продемонстрирован с не очень выгодного ракурса, в Сети возникли разногласия по поводу определения его модели. Часть наблюдателей считает, что это эмиратско-турецкий Rabdan, другие утверждают, что перед нами — Patria AMV.

Дело в том, что ОАЭ долгое время выбирала для вооруженных сил колесную боевую машину с подобным вооружением. В качестве вариантов, кроме указанных выше образцов, также рассматривалась VBCI из Франции

В минувшем году на выставке IDEX-2017 сообщалось, что принято решение о сборке в Эмиратах именно турецкой машины. Озвучивались следующие ее характеристики: вес 28 тонн, мощность двигателя — 600 л.с., максимальная скорость -105 км/ч, запас хода по топливу 700 км, вместимость — 11 военнослужащих.

Высокую огневую мощь должен обеспечивать боевой модуль российского производства. Он вооружен 100-мм орудием, которое может не только вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами, но и осуществлять запуск управляемых ракет.

С ней в один блок соединены также 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Благодаря современной системе управления огнем с тепловизионным прицелом обеспечивается высокая точность стрельбы.