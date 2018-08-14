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В Йемене заметили загадочный БТР
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Загадочный бронетранспортер с башней от БМП-3 заметили в Йемене 

Российская Газета 55 минут назад
Бронемашина с колесной формулой 8х8 и боевым модулем от российской БМП-3 замечена в колонне армии Объединенных Арабских Эмиратов на территории Йемена. Техника была показана в репортаже телеканала Sky News о наступлении арабской коалиции.
Из-за того, что бронетранспортер продемонстрирован с не очень выгодного ракурса, в Сети возникли разногласия по поводу определения его модели. Часть наблюдателей считает, что это эмиратско-турецкий Rabdan, другие утверждают, что перед нами — Patria AMV.
Дело в том, что ОАЭ долгое время выбирала для вооруженных сил колесную боевую машину с подобным вооружением. В качестве вариантов, кроме указанных выше образцов, также рассматривалась VBCI из Франции.
В минувшем году на выставке IDEX-2017 сообщалось, что принято решение о сборке в Эмиратах именно турецкой машины. Озвучивались следующие ее характеристики: вес 28 тонн, мощность двигателя — 600 л.с., максимальная скорость -105 км/ч, запас хода по топливу 700 км, вместимость — 11 военнослужащих.
Высокую огневую мощь должен обеспечивать боевой модуль российского производства. Он вооружен 100-мм орудием, которое может не только вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами, но и осуществлять запуск управляемых ракет.
С ней в один блок соединены также 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Благодаря современной системе управления огнем с тепловизионным прицелом обеспечивается высокая точность стрельбы.
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