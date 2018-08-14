Ещё
Турчинов: украинские ракеты «превосходят» российские
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
Эрдоган нанес ответный удар Трампу

Турчинов заявил, что украинские ракеты «превосходят» российские 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что украинские ракеты не только не уступают, но и превосходят российские аналоги.
По данным пресс-службы СНБО, Турчинов во время пребывания в киевском конструкторском бюро "Луч" ознакомился с новыми разработками и технологиями изготовления ракетного вооружения.
"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", — приводит пресс-служба слова Турчинова.
По словам секретаря СНБО, украинские противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" известны за пределами Украины и пользуются "спросом на внешних рынках вооружений".
Турчинов также обсудил с руководством "Укроборонопрома" и КБ "Луч" задачи по реализации национальной ракетной программы, в частности, новые разработки реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов.
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста987
Немецкая делегация приехала в Крым67
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты41
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце147
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя17
Видео
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество
01:04
В Йемене заметили загадочный БТР
Армия Ближний Восток
00:58
Немецкая делегация приехала в Крым
Политика
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
03:56
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты
Общество
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение