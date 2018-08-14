Турчинов: украинские ракеты «превосходят» российские

Турчинов заявил, что украинские ракеты «превосходят» российские

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что украинские ракеты не только не уступают, но и превосходят российские аналоги.

По данным пресс-службы СНБО, Турчинов во время пребывания в киевском конструкторском бюро "Луч" ознакомился с новыми разработками и технологиями изготовления ракетного вооружения.

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", — приводит пресс-служба слова Турчинова.

По словам секретаря СНБО, украинские противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" известны за пределами Украины и пользуются "спросом на внешних рынках вооружений".

Турчинов также обсудил с руководством "Укроборонопрома" и КБ "Луч" задачи по реализации национальной ракетной программы, в частности, новые разработки реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов.