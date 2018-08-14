«Солнцепек» и «Крокодилы»: войска ЦВО получили сотни единиц вооружений

Только за июль в Центральный военный округ поступило около 140 единиц военной и специальной техники.

Свыше 350 единиц вооружения и техники поступили в Центральный военный округ с начала 2018 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа с начала 2018 года, из них около 140 — в июле», — сообщил генерал Лапин.

Он уточнил, что в воинские части округа были поставлены вертолеты Ми-24П, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи «Гармонь» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», а также бомбардировщики Су-34.

По словам Лапина, более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Удмуртии

Генерал подчеркнул, что ч в в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году — до 70%.