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Войска ЦВО получили сотни единиц вооружений
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«Солнцепек» и «Крокодилы»: войска ЦВО получили сотни единиц вооружений 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Только за июль в Центральный военный округ поступило около 140 единиц военной и специальной техники.
Свыше 350 единиц вооружения и техники поступили в Центральный военный округ с начала 2018 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.
«Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа с начала 2018 года, из них около 140 — в июле», — сообщил генерал Лапин.
Он уточнил, что в воинские части округа были поставлены вертолеты Ми-24П, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи «Гармонь» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», а также бомбардировщики Су-34.
По словам Лапина, более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Удмуртии.
Генерал подчеркнул, что ч в в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году — до 70%.
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