Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней

Эксперт обвинил США в разрушении ДРСМД

«Россия не оставит подобные решения без ответа. России придется тоже вкладываться в аналогичные или ассиметричные меры. Это подстегнет гонку вооружений», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Он считает, что США, которые решили нарастить ПРО в Европе, фактические вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Директор проекта «ПИР-Центра» по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин считает, что США, по сути, выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под предлогом якобы нарушения Россией ДРСМД США заложили в свой новый военный бюджет наращивание противоракетной обороны в Европе и разработку новой ракеты средней дальности.

«Есть много и других признаков, что США нарушают ДСРМД по своей старинной методике: обвиняют в этом нашу сторону. Как было неоднократно отмечено МИД РФ, пусковые установки систем ПРО США в Европе пригодны для запусков ракет средней и меньшей дальности. Так называемые ракеты-мишени являются ракетами средней и меньшей и дальности. Поэтому можно считать, что США идут к тому, чтобы нарушить этот договор под предлогом того, что это делает Россия», — считает Козюлин.

По его словам, действия США угрожают не только России, но и европейским союзникам Вашингтона. «Это эскалация напряженности, которая сегодня и так велика. Возникают риски инцидентов, связанные с появлением нового вида ракет», — говорит Козюлин.

По мнению эксперта, российский МИД должен предпринять все усилия по спасению ДСРМД, потому что это «фундаментальный документ для всей системы безопасности».

«Если не станет ДСРМД, то посыпется вся система международной безопасности. Это будет означать хаос. Все страны начнут действовать на свое усмотрение. Даже при том, что сегодня худо-бедно действуют старые договоренности, они не спасают от угроз и страха, уровень которого растет во всем мире», — подытожил Козюлин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по версии американских законодателей, наращивание возможностей ПРО США в Европе делается «с целью защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования, которые не соответствуют ДРСМД».

Более того, в документе Соединенным Штатам предлагается «предпринять действия, чтобы убедить Россию вернуться к соблюдению договора».