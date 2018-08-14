В Новосибирск доставили четыре «крокодила» 

Четыре ударных вертолета Ми-24П «Крокодил» поступили на авиабазу Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске, сообщили в штабе округа.
«Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-24П поступили на базу армейской авиации, дислоцированную в Новосибирской области. Звено «Крокодилов» прошло капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе. Вертолеты перелетели в Новосибирск, преодолев более 2 тыс. километров с выполнением пяти дозаправок на военных аэродромах», — передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.
Напомним, ранее в ЮВО сообщили, что российской военной базе Эребуни в Армении передано 15 отремонтированных вертолетов. В частности, в ходе капремонта Ми-24 были модернизированы и получили новые двигатели, систему управления, винты и детали трансмиссии для выполнения специальных задач в горах.