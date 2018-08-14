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Военные корабли США станут чаще бывать в Черном море
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США намерены чаще проводить военные учения в Черном море 

ТК «Звезда»
Фото: Mount Whitney / navy.mil
Согласно документу, главе Пентагона, госсекретарю и главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе предстоит разработать и реализовать стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам США в Европе.
Власти США собираются чаще проводить военные учения в акватории Черного моря при участии Грузии и Украины. Такая информация была опубликована в законе о новом оборонном бюджете страны.
В документе сообщается о том, что решение будет проводиться в рамках «противодействия влиянию России в регионе». Закон уже был одобрен президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 13 августа.
Кроме того известно, что главе Пентагона совместно с госсекретарем и главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе теперь предстоит рассмотреть «возможность увеличения частоты и масштаба проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии». Также им необходимо будет создать и реализовать стратегию, целью которой станет оказание поддержки союзникам США и их партнерам в Европе, уточняет ТАСС.
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