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Военные РФ уничтожили пять беспилотников в Сирии
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В Сирии уничтожили пять беспилотников, приближавшихся к авиабазе «Хмеймим» 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, пострадавших и материального ущерба нет, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Алексей Цыганков.
"За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и города Алеппо были обнаружены пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы", — сказал он.
По словам Цыганкова, никто не пострадал, а база "Хмеймим" функционирует в прежнем режиме.
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