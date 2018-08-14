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В Эстонии объяснили провал с поиском боевой ракеты
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В Эстонии объяснили провал с поиском боевой ракеты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Toby Melville / Reuters
Эстония не смогла отследить траекторию полета случайно выпущенной испанским истребителем боевой ракеты из-за технических особенностей радара страны. Об этом сообщает эстонское издание Delfi.
«Несмотря на то, что радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей ракету фиксирует, но только на основании этих данных невозможно однозначно выявить конкретный летный путь и место приземления. Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий», — цитирует Delfi сообщение Сил обороны республики.
В Силах обороны страны добавили, что ракета летит со скоростью в четыре раза большей скорости звука и является относительно небольшой целью, поэтому ее невозможно отследить имеющимися техническими средствами.
Радиолокационная станция в Келлавере является элементом системы наблюдения за воздушными объектами BALTNET. Она собирает и обрабатывает данные, полученные от эстонских, латвийских и литовских радаров. Как сообщала Postimees, радар TPS-117 произведен фирмой Lockheed Martin и способен опознавать воздушные объекты на расстоянии 450 километров. Такие радары используются многими странами НАТО. Его установка обошлась бюджету республики в 15 миллионов евро.
На прошлой неделе, 7 августа, истребитель ВВС Испании случайно выпустил боевую ракеты в небе над Эстонией. В результате в зоне поиска ракеты начался пожар. Премьер-министр страны назвал этот инцидент очень прискорбным и неприятным.
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