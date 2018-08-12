Турция готовится к новым операциям в Сирии 

Турция находится на последней стадии подготовки к новым военным операциям в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мы на последней стадии подготовки к приобщению к регионам в Сирии, где мы обеспечили стабильность посредством операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", новых регионов. С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность. Число вернувшихся из нашей страны в места, где мы обеспечили безопасность, достигло четверти миллиона", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта 2017 года об успешном окончании операции.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России