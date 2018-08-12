«Бомбить сердце рейха»: рассекречены действия летчиков СССР

Минобороны рассекретило личный приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Министерство обороны России опубликовало секретный приказ Сталина о бомбардировке Берлина и ряд документов о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну. «Газета.Ru» рассказывает о заслугах советских пилотов.

Министерство обороны России ко дню ВВС опубликовало документы о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну. Есть среди них и приказ Сталина о бомбардировке Берлина.

Отмечается, что Берлин был стратегической целью для советской авиации с начала войны. Приказ был составлен под диктовку Сталина и «обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха». Также среди опубликованных документов есть ряд других приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков.

Кроме того, ведомством был опубликован боевой отчет, описывающий сброс знамен Победы над Берлином 1 мая 1945 года.

Министерство обороны РФ

«В годы Великой Отечественной войны советские летчики демонстрировали примеры героизма, отваги, мужества и беззаветной любви к Родине. Свидетельства их подвигов представлены в наградных листах и приказах о награждении, в газетных статьях военного времени, которые хранятся в Центральном архиве Минобороны России», — отмечается на сайте.

В отчете о боевых действиях 2-го истребительного авиационного корпуса под названием «Знамя Победы водружено над Берлином» описано, как 1 мая 1945 года с 22-х истребителей корпуса над Берлином были сброшены знамена Победы — символ полного господства советской авиации в небе фашистской столицы. В момент выбрасывания знамен, летчики по радио приветствовали маршалов Конева и Жукова, наземные войска Красной Армии.

Большая часть опубликованных документов посвящена подвигам советских пилотов — младшего лейтенанта Владимира Гуляева , старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого, Екатерины Зеленко и других.

После войны младший лейтенант Владимир Гуляев стал Заслуженным артистом РСФСР. Во время войны он трижды был представлен к государственным наградам. Дважды в 1944 году в газете «Советский сокол» появлялись заметки о летчике Гуляеве.

Среди опубликованных документов — наградные листы Гуляева за успешные боевые вылеты.

«Бомбами и огнем из пушек и пулеметов он уничтожил и повредил 2 танка, до 20 автомашин, 10 конных повозок, создал 4 очага пожара, расстрелял до 30 солдат и офицеров», — сообщается в одном из них.

«Летчик Драмарецкий Леонтий Фомич за два месяца боев 1941 года на Западном фронте трижды был награжден боевыми орденами. Свой последний вылет он совершил 16 августа 1942 года, когда группа штурмовиков под его командованием вылетела на задание. Успешно сбросив груз на вражескую колонну техники, капитан Драмарецкий зашел третий раз, но противнику удалось подбить его самолет. Понимая, что находится над вражеской территорией и до своих не долетит, Драмарецкий направил свою машину в колонну немецких танков», — рассказывается на сайте.

Старший лейтенант Екатерина Зеленко получила звание Героя Советского Союза посмертно. С первого дня Великой Отечественной войны она участвовала в боях, будучи заместителем командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка (16-я смешанная авиационная дивизия, ВВС 6-й армии, Юго-Западный фронт). Всего успела совершить 40 боевых вылетов (в том числе ночью), участвовала в 12 воздушных боях. В июле 1941-го командовала группой бомбардировщиков, уничтоживших в районе Пропойска 45 танков, 20 автомобилей, до батальона солдат противника и вернувшейся назад без потерь.

12 сентября 1941 года Зеленко совершила два разведывательных боевых вылета на самолете Су-2. Несмотря на то, что во время второго вылета ее самолет был поврежден, она в тот же день вылетела на задание в третий раз. На обратном пути в районе города Ромны два советских самолета были атакованы семью немецкими Me-109. Второй советский самолет был подбит и вынужден выйти из боя. Зеленко смогла сбить один самолет, а когда у нее закончился боезапас, протаранила второй немецкий самолет. Тем самым она уничтожила его, но при этом погибла сама.

Также Министерство обороны рассказывает об Аркадии Каманине, самом молодом летчике Великой Отечественной войны, начавшем полеты еще в 15 лет. Свой первый самостоятельный полет он совершил в июле 1943 года.

Уже через год на его счету было более 400 вылетов на задания и награждение орденом Красной Звезды.

Через год за самоотверженную и напряженную работу по обеспечению связью управление части, за своевременную доставку боевых приказов и распоряжений командования и за лично произведенные 208 вылетов старший сержант Каманин был награжден орденом Красного Знамени.