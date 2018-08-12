Эскадрилья «Крокодилов» появится на авиабазе на Урале

К началу декабря дислоцированная в Свердловской области авиабаза будет переформирована в бригаду армейской авиации.

Военные летчики в Свердловской области до конца 2018 года впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

К началу декабря дислоцированная на Урале авиационная база будет переформирована в бригаду армейской авиации.

«На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил". Планируется, что там будет создана эскадрилья данной авиатехники», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5.

Также стало известно, что российскую авиационную базу в Киргизии пополнят модернизированные штурмовики Су-25СМ. Они поступят на вооружение авиабазы Кант до конца 2018 года. А на авиабазу Шагол в Челябинской области в сентября планируется поступление многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В начале сентября первые самолеты данного типа перелетят из липецкого центра на аэродром базирования в Челябинскую область», — отметили в ЦВО.