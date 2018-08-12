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Эскадрилья «Крокодилов» появится на авиабазе на Урале
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Эскадрилья «Крокодилов» появится на авиабазе на Урале 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
К началу декабря дислоцированная в Свердловской области авиабаза будет переформирована в бригаду армейской авиации.
Военные летчики в Свердловской области до конца 2018 года впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
К началу декабря дислоцированная на Урале авиационная база будет переформирована в бригаду армейской авиации.
«На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил". Планируется, что там будет создана эскадрилья данной авиатехники», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что сейчас авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5.
Также стало известно, что российскую авиационную базу в Киргизии пополнят модернизированные штурмовики Су-25СМ. Они поступят на вооружение авиабазы Кант до конца 2018 года. А на авиабазу Шагол в Челябинской области в сентября планируется поступление многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.
«До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В начале сентября первые самолеты данного типа перелетят из липецкого центра на аэродром базирования в Челябинскую область», — отметили в ЦВО.
12 августа исполняется 106 лет Военно-воздушным силам России. Военных летчиков поздравил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, также к празднику ведомство опубликовало видеопоздравление, где в динамичном ролике собраны самые эффектные моменты из жизни экипажей ВВС.
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