В России пройдут авиационные учения ОДКБ

Первые учения авиации стран ОДКБ «Воздушный мост» состоятся на Урале

Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области , данные маневры будут проходить впервые. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Учения "Воздушный мост", которые будут проводиться впервые, состоятся в Свердловской области. Авиационные маневры пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", — сказали в пресс-службе.

На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ, пояснили в пресс— службе.