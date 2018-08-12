Настоящее шоу: как проходили соревнования десантников на АрМИ-2018

По итогам соревнований, на первом месте — команда России , серебро взяли китайцы, а бронзовые медали — сборная Белоруссии

Первое место на конкурсе десантников — за нашими гвардейцами. Полоса препятствий, марш-бросок, прыжки с парашютом, вождение боевых машин — у российской команды на Играх-2018 получалось все. Какими были эти состязания в Псковской области , смотрите в нашем материале.

Десантники десяти стран снимают береты перед нашей крылатой пехотой. Российские гвардейцы 74 десантно-штурмовой дивизии ВДВ вырвали победу на конкурсе Арми-2018 «Десантный взвод».

Ирана, Судана, Венесуэлы, Пакистана, Марокко. В этой битве участвовали военнослужащие из России, Белоруссии, Китая Алжира . Две страны участвовали в качестве наблюдателей — ЮАР

Две недели назад соревнования начались с самого родного для десантников конкурса — прыжков с парашютом.

Большинство участников предпочли наши, российские парашютные системы — десантные Д-6.

«В Судане у нас корейские парашюты. Очень похожие, и по устройству и по характеристикам. Но у русской системы Д-6 есть стропы управления. Переучились на ваши буквально за три прыжка», — поделился участник из Республики Судан Абдул Гасим Хасан Хаммад.

А вот сборная Китая, по традиции, доверяла только своей технике, и парашюты привезли свои. И так как соревнования имитируют реальные боевые ситуации, после десантирования бойцы бежали десятикилометровый марш-бросок. Далось это командам очень непросто, но наши финишировали с большим отрывом.

«Жара. Тяжело. Но проявленные характер и сила воли помогли преодолеть нам эту дистанцию», — отметил россиянин Александр Каравай.

Прыгали и не только с круглыми куполами. Сейчас десантники всего мира переходят на управляемые парашютные системы. И в этом году ввели в программу конкурса «Десантный взвод» такую дисциплину как «Точность приземления». Вот в этом этапе даже поучаствовала сборная Марокко, но погода их подвела.

«Низкая облачность, поэтому мы не видели площадку приземления. И плохо рассчитали прыжок», — рассказал представитель команды Марокко Ясин Шикар.

Конечно, самые зрелищные этапы были на полигоне Струги Красные: это гонки на боевых машинах и стрельба. Десантникам из разных стран предложили выбрать, на чем они хотят ездить.

Кто-то выбрал колесную технику — БТР, кто-то гусеничную — БМД-2. Белорусы, к примеру, в последний момент пересели на боевую машину десанта, хотя у них на вооружении нет такой техники.

«Это новые навыки, новые знания. Те, кто учились в Рязани, хотели это закрепить, вспомнить. Я сам десять лет назад заканчивал училище, десять лет не ездил на данной технике. Это, наоборот, классно», — объяснил решение команды Евгений Удалой.

В итоге участники заездов показали нам настоящее шоу: боевые машины взлетали на препятствиях, с брызгами проезжали брод, ныряли в противотанковые рвы.

Китайцы покоряли трассу на своих десантных машинах ZBD-03: мощных, с турбированным двигателем, но все-таки нашим голубым беретам не было равных.

Третье место в упорной борьбе вырвала у Ирана команда Белоруссии, второе место — за сборной Китая, в прошлом году у себя на родине они обошли российских десантников. Ну а победителем конкурса «Десантный взвод» Арми 2018 становятся команда наших бойцов ВДВ.