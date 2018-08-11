Ещё
Россия победила в «Танковом биатлоне-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы

Россия победила в «Танковом биатлоне-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские танкисты одержали победу на конкурсе Армейских международных игр-2018 «Танковый биатлон». Наша команда финишировала с предварительным результатом 1 час 31 минута 09 секунд, оставив позади команды Китая, Казахстана и Белоруссии.
Второе место досталось команде КНР. Китайские танкисты пришли к финишу с результатом 1 час 43 минуты 42 секунды.
На третьем месте оказалась команда республики Беларусь. Их результат — 1 час 45 минут 19 секунд. Последними в финале «Танкового биатлона-2018» оказались танкисты Казахстана. Их результат — 1 час 47 минут 11 секунд.
В ходе финальных состязаний российские танкисты установили очередной рекорд скорости. Одному из наших экипажей удалось разогнать танк Т-72Б3 до скорости 78 километров в час.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели тренировку по противовоздушной обороне Установлен новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне» Ракетный крейсер «Маршал Устинов» зашел в Средиземное море
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме348
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву506
Смерть перечеркнула планы Степаненко99
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы19
В Германии сделали выводы после «удара» США по России188
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение