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«Я выбираю небо!». Потрясающее авиашоу в Казани
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«Я выбираю небо!». Потрясающее авиашоу в Казани 

Рамблер 1 час назад
В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо!»
1/12  В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо!»
Фото:
2/12  В авиашоу приняли участие 17 самолетов авиации общего, специального и экспериментального назначения.
Фото:
3/12  Впервые за шесть лет проведения праздника в нем приняла участие пилотажная группа «Русь», которая проводит свои показательные выступления на чехословацких учебных самолетах L-39 Albatros.
Фото:
4/12  Событием авиашоу стало и выступление бомбардировщика ТУ-22М3, производившегося на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.
Фото:
5/12  С этого года ведется работа по модернизации таких самолетов.
Фото:
6/12  В шоу участвовали самолеты Ту-160 и Ту-95МС, вертолеты и легкомоторные самолеты.
Фото:
7/12  Посетители авиашоу увидели также выставку беспилотников под открытым небом.
Фото:
8/12  А парашютисты устроили показательные выступления и провели мастер-классы по укладке парашютов.
Фото:
9/12 
Фото:
10/12 
Фото:
11/12 
Фото:
12/12 
Фото:
Гостями праздника стали спортивные мотоциклисты, которые устроили яркое байк-шоу.
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