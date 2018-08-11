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«Я выбираю небо!». Потрясающее авиашоу в Казани
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«Я выбираю небо!». Потрясающее авиашоу в Казани
Рамблер
1 час назад
Комментарии
2
В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо!»
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В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо!»
Фото:
РИА Новости
2/12
В авиашоу приняли участие 17 самолетов авиации общего, специального и экспериментального назначения.
Фото:
РИА Новости
3/12
Впервые за шесть лет проведения праздника в нем приняла участие пилотажная группа «Русь», которая проводит свои показательные выступления на чехословацких учебных самолетах L-39 Albatros.
Фото:
РИА Новости
4/12
Событием авиашоу стало и выступление бомбардировщика ТУ-22М3, производившегося на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.
Фото:
РИА Новости
5/12
С этого года ведется работа по модернизации таких самолетов.
Фото:
РИА Новости
6/12
В шоу участвовали самолеты Ту-160 и Ту-95МС, вертолеты и легкомоторные самолеты.
Фото:
РИА Новости
7/12
Посетители авиашоу увидели также выставку беспилотников под открытым небом.
Фото:
РИА Новости
8/12
А парашютисты устроили показательные выступления и провели мастер-классы по укладке парашютов.
Фото:
РИА Новости
9/12
Фото:
РИА Новости
10/12
Фото:
РИА Новости
11/12
Фото:
РИА Новости
12/12
Фото:
РИА Новости
Гостями праздника стали спортивные мотоциклисты, которые устроили яркое байк-шоу.
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Комментарии
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