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«Маршал Устинов» зашел в Средиземное море
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» зашел в Средиземное море 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав отряда боевых кораблей Северного флота вошел также большой противолодочный корабль «Североморск».
Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.
Как сообщила пресс-служба флота, проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 километров, корабли выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства.
На переходе морем экипажи кораблей Северного флота продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств, а экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27.
За время выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 5 июля 2018 года, боевые корабли Северного флота преодолели более 6000 морских миль. Они представили Северный флот в Главном военно-морском параде в городе Кронштадте и приняли участие в межфлотском учении в Балтийском море совместно с кораблями Балтийского и Черноморского флотов.
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