Ракетный крейсер «Маршал Устинов» зашел в Средиземное море

В состав отряда боевых кораблей Северного флота вошел также большой противолодочный корабль «Североморск».

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

Как сообщила пресс-служба флота, проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 километров, корабли выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства.

На переходе морем экипажи кораблей Северного флота продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств, а экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27.