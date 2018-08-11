Ещё
В Алабине проходит финал «Танкового биатлона»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В подмосковном Алабине проходит финал «Танкового биатлона» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финал конкурса "Танковый биатлон" проходит на подмосковном полигоне Алабино. В соревнованиях принимают участие военные из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.
Армейские международные игры проходили с 28 июля в семи странах. В состязаниях принимали участие 189 команд из 32 государств.
По данным Минобороны, первое место в медальном зачете к субботе занимает Россия (18 первых мест, пять вторых и два третьих).
За ней с большим отрывом следуют Китай и Казахстан. У них по четыре первых места, однако китайская делегация оказалась второй в 14 конкурсах против четырех у казахстанской. При этом китайские военные уступают по количеству бронзы — две против четырех.
ТАСС: последние новости
Корабли Северного флота зашли в Средиземное море "Известия": фрегат ВМФ России весной отследил американскую подлодку в Средиземном море США намерены к 2020 году создать министерство космических сил в структуре Пентагона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолёт с людьми на борту пропал в полёте16
РФ предупредила Турцию о военном перевороте
Смерть перечеркнула планы Степаненко92
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым359
Вокруг Макрона разгорелся новый скандал19
Видео
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
01:50
В Грузии напомнили о самом знаменитом бое войны с РФ
В мире
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
02:45
Кручу-верчу: как Лукашенко играет с Россией
В мире Статьи
03:11
Вокруг Макрона разгорелся новый скандал
В мире
03:43
РФ предупредила Турцию о военном перевороте
Армия Войска
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео
Происшествия Пожары
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение