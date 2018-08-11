В Алабине проходит финал «Танкового биатлона»

В подмосковном Алабине проходит финал «Танкового биатлона»

Китая, Белоруссии и Казахстана. Финал конкурса "Танковый биатлон" проходит на подмосковном полигоне Алабино. В соревнованиях принимают участие военные из России

Армейские международные игры проходили с 28 июля в семи странах. В состязаниях принимали участие 189 команд из 32 государств.

По данным Минобороны, первое место в медальном зачете к субботе занимает Россия (18 первых мест, пять вторых и два третьих).

За ней с большим отрывом следуют Китай и Казахстан. У них по четыре первых места, однако китайская делегация оказалась второй в 14 конкурсах против четырех у казахстанской. При этом китайские военные уступают по количеству бронзы — две против четырех.