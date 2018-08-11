Плавмастерская Балтфлота прибыла в Тартус

Плавмастерская Балтийского флота прибыла в сирийский Тартус

Плавмастерская "ПМ-82" совершила переход из Балтийского моря в Средиземное море и приступила к выполнению задач по предназначению в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщил в субботу журналистам Роман Мартов — официальный представитель Балтийского флота, в состав которого входит этот корабль.

"В соответствии с планом ротации плавмастерская "ПМ-82" совершила переход из порта Балтийск в Средиземноморье и вошла в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России, выполняющего задачи в этом районе", — сказал он, подчеркнув, что "ПМ-82" приступил к решению задач, связанных с обеспечением здесь технической готовности российских кораблей и судов.

Выполнять задачи в этом районе экипажу плавмастерской предстоит в течение полугода.

В 2017 году экипаж "ПМ-82" почти полгода провел с такой же миссией в акватории Средиземного моря, находясь в составе оперативного соединения ВМФ РФ.

Плавмастерская "ПМ-82" — третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение — 5660 тонн, длина судна — более 120 м, ширина — 17 м. Максимальная скорость хода 13,5 узла. Дальность плавания 9000 миль. Автономность — 40 суток.