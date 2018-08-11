РФ предупредила Турцию о военном перевороте

О подготовке военного переворота в Турции национальную разведку предупредили российские коллеги, сообщает иранское агентство Fars , ссылаясь на неназванные арабские СМИ. Речь идет в том числе о сведениях, связанных непосредственно с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Сообщалось, что несколько вертолетов направляются к отелю в курортном Мармарисе, где он находился. Эрдоган покинул отель за 44 минуты до их прибытия.

По данным неназванных турецких дипломатов, российская армия в регионе перехватила радиосообщения, в которых говорилось, что турецкая армия готовится совершить государственный переворот.

По их словам, это разведывательное подразделение российской армии, развернутое на сирийской базе Хмеймим, где находится авиация, принимающая участие в антитеррористической операции. По данным источников, подразделение оснащено современными системами перехвата особо важных данных.

Данные о готовящемся перевороте были получены за несколько часов до его начала 15 июля. «Информация, предоставленная Национальной разведывательной организацией 15 июля 2016 года примерно в 16:00, была оценена в штаб-квартире Генерального штаба турецкой армии.

Высокопоставленные чиновники турецкой армии, чтобы противостоять перевороту, дали указание всем воздушным и сухопутным войскам по всей стране немедленно прекратить все операции, в том числе с использованием военных транспортных средств — танков, самолетов и вертолетов.

Организаторы переворота инициировали операцию на шесть часов раньше задуманного времени, предполагается, что они поняли, что их планы раскрыты и решили действовать.

Неудавшийся государственный переворот в Турции был предпринят в 2016 году.