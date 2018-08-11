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Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
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Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море 

Рамблер 1 час назад
Боевые корабли Северного флота (СФ) — модернизированный ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск», пройдя самую узкую часть Гибралтарского пролива, вошли в Средиземное море, сообщает «Интерфакс».
Все это время экипажи кораблей продолжали плановую боевую подготовку.
«В Атлантике экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств. А экипаж БПК "Североморск" отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27», — сообщает пресс-служба Северного флота.
Отмечается, что "проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 км, корабли Северного флота выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства".
Боевые корабли покинули главную базу Северного флота Североморск 5 июля, преодолев за это время более шести тысяч морских миль.
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