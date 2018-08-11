Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море

«Интерфакс». Боевые корабли Северного флота ( СФ ) — модернизированный ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск», пройдя самую узкую часть Гибралтарского пролива, вошли в Средиземное море, сообщает

Все это время экипажи кораблей продолжали плановую боевую подготовку.

«В Атлантике экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств. А экипаж БПК "Североморск" отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27», — сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что "проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 км, корабли Северного флота выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства".