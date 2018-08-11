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«Как у племени мумба-юмба»
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«Как у племени мумба-юмба»: в Сети раскритиковали Турчинова из-за новой САУ 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
Пользователи Сети раскритиковали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что новая украинская САУ "Богдана" не имеет аналогов, в том числе в российской армии.
Андрей Николаевич напомнил в Facebook, что на вооружении украинской армии уже состоят минометы "Молот", от взрывов которых погибли в общей сложности семь человек. "Если украинские минометы по три своих солдата убивает, то это гаубица взвод положит…. Теперь можно и возврате Крыма подумать…Выборы на носу…Можно и попиарится…", — написал он, комментируя новость.
Пользователь Twitter Mr Alexey выразил мнение, что новинка украинской оборонной промышленности по уровню даже не дотягивает до самодельных разработок террористов "Исламского государства"*.
Аналогичное мнение высказал в комментариях на портале "Обозреватель" Эдгар Хазбулатов. "У нас такого точно нет. На Ближнем Востоке есть аналоги, джихад-мобили называются", — написал он.
Александр Гармонов также отметил, что подобное вооружения сейчас создают не только страны с развитой оборонной промышленностью, но даже участники гражданских конфликтов. "Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал", — констатировал он.
Пользователь Юрий Ивличев в шутку заметил, что подобное оружие есть даже у "племени мумба-юмба". "Последние обещали поделиться с Россией в случае надобности", — добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
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