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Корабли ТОФ обстреляли противника в Японском море
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Российские корабли атаковали подлодку условного противника в Японском море 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Поисково-ударная группа российского Тихоокеанского флота атаковала подводную лодку условного противника в ходе учений в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
"Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Совершенный" провела противолодочное учение в акватории Японского моря", — сказал он.
Воскресенский пояснил, что корабли отработали поиск субмарины условного противника, а затем по установленным координатам выполнили стрельбу двумя учебными торпедами.
"В этом эпизоде учения с борта "Адмирала Пантелеева" был задействован корабельный вертолёт Ка-27ПЛ", — сказал он.
В ходе учений корабли также провели серию совместных тренировок по борьбе за живучесть корабля на ходу, оказанию помощи аварийному кораблю и спасению на море, добавил офицер.
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