Корабли ТОФ обстреляли противника в Японском море

Российские корабли атаковали подлодку условного противника в Японском море

Поисково-ударная группа российского Тихоокеанского флота атаковала подводную лодку условного противника в ходе учений в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский

"Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Совершенный" провела противолодочное учение в акватории Японского моря", — сказал он.

Воскресенский пояснил, что корабли отработали поиск субмарины условного противника, а затем по установленным координатам выполнили стрельбу двумя учебными торпедами.

"В этом эпизоде учения с борта "Адмирала Пантелеева" был задействован корабельный вертолёт Ка-27ПЛ", — сказал он.

В ходе учений корабли также провели серию совместных тренировок по борьбе за живучесть корабля на ходу, оказанию помощи аварийному кораблю и спасению на море, добавил офицер.