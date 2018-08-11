Сирийские ПВО сбили воздушную цель в Дамаске

Системы сирийской ПВО уничтожили воздушную вражескую цель в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск , сообщает сирийское национальное агентство САНА

Что это был за объект и кому он принадлежал, агентство не уточнило.