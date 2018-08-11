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Сирийские ПВО сбили воздушную цель в Дамаске
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Сирийские ПВО сбили воздушную цель в Дамаске 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Системы сирийской ПВО уничтожили воздушную вражескую цель в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Что это был за объект и кому он принадлежал, агентство не уточнило.
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