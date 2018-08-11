СМИ: Иран провёл испытательный пуск баллистической ракеты

Военные Ирана впервые более чем за год провели испытание баллистической ракеты.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Впервые за более чем год Иран испытал баллистическую ракету в знак неповиновения», — указывает телеканал.

Три собеседник указали, что пуск состоялся на юго-востоке страны. Пуск был обнаружен американскими спутниками.

Отмечается, что ракета пролетела более 100 миль по траектории полёта до испытательного полигона в иранской пустыне.

Ранее независимый эксперт, политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал американские санкции в отношении Ирана.