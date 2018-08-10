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Корабли Севфлота вышли на охоту за подлодкой
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Корабли Северного флота вышли на охоту за подлодкой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Малые противолодочные корабли Северного флота вышли на учения в Баренцево море, чтобы обнаружить подводную лодку условного противника. Это корабли Кольской флотилии разнородных сил — "Брест", "Юнга" и "Снежногорск". Как сообщил "РГ" в пятницу начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, корабли входят в поисковую ударную группу.
Подводную лодку "неприятеля" малые противолодочные корабли будут искать с помощью гидроакустической аппаратуры. В роли субмарины "противника" выступит одна подлодок Северного флота. После того, как моряки обнаружат объект, они отработают весь комплекс подготовки применения противолодочного оружия. Кроме того, экипажи "Бреста", "Юнги" и "Снежногорска" на гидроакустических приборах будут учиться ставить помехи и ложные цели.
Все три малых противолодочных корабля, отправившиеся на учения, относятся к проекту 1124м "Альбатрос". Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами, противолодочным оружием — реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.
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