Корабли Севфлота вышли на охоту за подлодкой

Корабли Северного флота вышли на охоту за подлодкой

Малые противолодочные корабли Северного флота вышли на учения в Баренцево море, чтобы обнаружить подводную лодку условного противника. Это корабли Кольской флотилии разнородных сил — "Брест", "Юнга" и "Снежногорск". Как сообщил "РГ" в пятницу начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга , корабли входят в поисковую ударную группу.

Подводную лодку "неприятеля" малые противолодочные корабли будут искать с помощью гидроакустической аппаратуры. В роли субмарины "противника" выступит одна подлодок Северного флота. После того, как моряки обнаружат объект, они отработают весь комплекс подготовки применения противолодочного оружия. Кроме того, экипажи "Бреста", "Юнги" и "Снежногорска" на гидроакустических приборах будут учиться ставить помехи и ложные цели.

Все три малых противолодочных корабля, отправившиеся на учения, относятся к проекту 1124м "Альбатрос". Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами, противолодочным оружием — реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.