Ещё
Корабли Севфлота проведут учения со стрельбами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли Северного флота проведут учения со стрельбами в Баренцевом море 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учений. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.
"Малые противолодочные корабли "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" в составе корабельной поисковой ударной группы проведут совместное учение по поиску и атаке подводной лодки условного противника", — сообщает пресс-служба. На завершающем этапе учений моряки выполнят практические торпедные стрельбы и глубинные бомбометания.
В ходе проведения учений экипажам малых противолодочных кораблей с помощью штатной гидроакустической аппаратуры предстоит осуществить поиск подводной лодки одного из соединений подводных лодок Северного флота. После обнаружения подводной лодки на кораблях будет отработан комплекс мероприятий по подготовке к применению противолодочного оружия. Экипажи противолодочных кораблей также отработают мероприятия противоторпедной защиты с применением гидроакустических приборов, постановкой помех и ложных целей.
Малые противолодочные корабли "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" относятся к проекту 1124М "Альбатрос". Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием — реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.
ТАСС: последние новости
"Известия": фрегат ВМФ России весной отследил американскую подлодку в Средиземном море ВВС Испании в Эстонии приостановили полеты после ошибочного запуска ракеты Минобороны Швеции: силы НАТО имеют доступ на территорию страны лишь при наличии разрешения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов75
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг239
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране31
США применят против России план «Анаконда»409
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть21
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
01:01
21 станция метро появится за пределами МКАД
Новости Москвы
03:54
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение