НАТО назвала Россию главной угрозой

НАТО считает Россию главной угрозой

Today, we face a much broader range of threats than in the past.

🎥 Watch the video to find out more about today’s security challenges. pic.twitter.com/aYiJVwWAq0— Piers Cazalet (@NATODepSpox) 9 августа 2018 г.

"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в аудио и текстовом сопровождении.

В числе других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, однако альянс и называет это "сдерживанием российской агрессии".