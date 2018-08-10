Ещё
НАТО назвала Россию главной угрозой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО считает Россию главной угрозой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В своем аккаунте в Twitter НАТО разместила видеоролик, в котором назвала Россию первой угрозой для трансатлантической безопасности, передает РИА Новости.
"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в аудио и текстовом сопровождении.
В числе других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, однако альянс и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, подчеркнул, что все это "разговор в пользу бедных". Путин отметил, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской.
Вести.Ru: последние новости
"Адмирал Эссен" провел специальную операцию по выслеживанию подлодки США Аварийную посадку крупнейшего транспортного самолета ВВС США сняли на видео Дмитрий Медведев: конфликт в Южной Осетии в 2008 году не был неизбежен
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США применят против России план «Анаконда»565
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг110
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых547
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть19
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Видео
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
01:01
21 станция метро появится за пределами МКАД
Новости Москвы
03:54
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг
В мире Украина
00:41
Украина отправит на парад женщин
Войска Армия
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
США применят против России план «Анаконда»
В мире Политика
02:23
Известную модель задержали за откровенное видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение