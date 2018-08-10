Белорусских военных стали будить на час позже

Команда "Рота, подъем" в некоторых воинских частях 72 объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов белорусских Вооруженных Сил — знаменитых на весь бывший Советский Союз борисовских Печах — теперь звучит не в шесть утра, а в семь.

На эксперимент по переводу стрелок будильника на более позднее время военные пошли неспроста: на занятиях, которым бойцы в "учебке" посвящяют шесть часов в день, солдаты меньше "клюют носом", становятся более собранными и легче усваивают материал.

"Изменение распорядка дня положительно влияет на морально-психологическое состояние личного состава и качество учебы, — отмечает начальник центра полковник Владислав Будик. — Правда, в общевоинских уставах — а это наш главный руководящий документ, к которому мы привязываем все свои установочные приказы — сказано: сон должен быть 8 часов. Но мы внесли предложение: исправить на "не менее восьми часов".

От отдыха военнослужащего не должно отвлекать ничего. Все рассказы о дедовщине, о выполнении приказов сержантов-самодуров после отбоя должны кануть в лету. Многие белорусские казармы уже сейчас под круглосуточным видеонаблюдением. Причем, заверяют белорусские военные, видят установленные камеры (а в конкретной казарме их может быть до 64-х) каждый сантиметр здания. "Мертвых зон" нет. А просмотреть записи можно даже спустя несколько недель.