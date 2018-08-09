Определились финалисты «Танкового биатлона»

Наши танкисты безусловные лидеры всех биатлонов. Это отчасти объяснимо тем, что трасса полигона Алабино им хорошо знакома. Они знают, где и как вести тяжелую машину так, чтобы не терять лишних минут и даже секунд. И мишенную обстановку наши танкисты оценивают лучше других стран, опять же потому, что знают, где будут выставляться мишени. Так что объективно среди иностранных команд битва идет за второе, третье и четвертые места. Такая же ситуация и на других полигонах. В Китае побеждают китайцы, в Казахстане — казахи. Первыми среди зарубежных участников становятся те, кто занял второе место.

Беларуси, В танковом биатлоне самая напряженная борьба развернулась между командами Азербайджана Ирана , Казахстана, Китая, России . Фаворитами были Россия и КНР. После подведения всех итогов полуфинальных заездов стало ясно, что битву за лидерство в мировом танковом мастерстве продолжат воины Беларуси, Казахстана, Китая и России. В субботу, 11 августа, все обнулится. Победить сможет команда каждой страны.

Мы будем болеть за Россию и желать успехов всем другим командам.

В день завершающих танковых заездов в полуфинале были объявлены и награждены победители мастеров "Полевой кухни". Первыми, естественно, стали россияне, вторыми — китайцы, третьими — казахи, на четвертом месте команда Азербайджа. Команда Таджикистана не вошла в число лидеров, но приготовила огромный казан плова и накормила им совершенно бесплатно всех, кто успел подойти к казану — таких были сотни, и они были счастливы. Увы, другие страны таким хлебосольством не отличились.

Наблюдение: очень многие хотели бы вкусить той пищи, которой кормят воинов армии Израиля . Но кормильцы армии этой страны — очень упитанные люди — не обратили на страждущих никакого внимания.

Сейчас подводятся итоги всех конкурсов в рамках игр АрМИ-2018. Скоро мы узнаем лучших из лучших.