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Призывник не смог «отвоевать» 1.5 миллиона у Минобороны
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Призывник не смог взыскать с Минобороны полтора миллиона рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы отклонил иск о моральном ущербе на 1,5 миллиона рублей к министерству обороны РФ со стороны призывника, которого из-за ухудшения здоровья во время прохождения службы комиссовали из армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как следует из иска, житель Пермского края Владислав Зырянов в декабре 2016 года был призван на срочную военную службу и попал в часть Владимирской области механиком-водителем. Уже через месяц службы у солдата "в связи с увеличением физических нагрузок возникли боли в левом тазобедренном суставе", он обратился к врачам. Медики в марте 2017 года поставили молодому человеку диагноз, связанный с остеохондрозом, признали его ограниченно годным к воинской службе, вследствие чего призывник был комиссован.
"Никакого морального вреда министерством обороны истцу причинено не было. Истец получил заболевание в период прохождения службы, то есть не явилось следствием взрыва, либо нарушением каких-то норм — просто, как выражается истец, в ходе усиленной нагрузки, то есть человек выполнял режим, как и любой солдат, ходил на зарядку, занимался физической подготовкой, маршировал, в связи с чем у него развилось заболевание. И он считает, что Минобороны должно ему материальное возмещение. Это надуманные требования", — сказал армейский юрист Сергей Лякин, прося отклонить требования призывника.
Молодой человек на судебное заседание не явился, его мобильный телефон не отвечал.
"В удовлетворении исковых требований Зырянова отказать", — решил судья Юлиан Лебедев.
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