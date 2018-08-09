Как НАТО потеряла ракету над Эстонией

С какого-то момента солдаты перестали подсчитывать телефонные звонки.

«Звонит очень много людей, — говорит лейтенант Таави Лаасик (Taavi Laasik), участвующий в поисках. — Мы проверяем все серьезные сигналы».

Эстонские военно-воздушные силы организовали горячую линию для поисков необычного объекта. В самой северной из трех прибалтийских стран потерялось нечто, что лучше из вида не упускать: ракета. Точнее: управляемая ракета класса «воздух-воздух» типа AMRAAM, около четырех метров в длину, диаметром почти 20 сантиметров, оснащенная несколькими килограммами взрывчатки. Такие ракеты — стандартное вооружение истребителей НАТО

Испанский пилот стартовал во вторник на своем еврофайтере с военно-воздушной базы НАТО Шауляй в Литве и полетел на север. Когда он пересекал лесные массивы на юге Эстонии , согласно первым полученным данным, недалеко от населенного пункта Отепя ракета отделилась от самолета. Как говорят эксперты, ракета имеет механизм самоуничтожения, который можно активировать командой постфактум, например, при случайном запуске.

Однако до сих пор неизвестно, был ли этот механизм приведен в действие. Поэтому не исключено, что это оружие, предназначенное для поражения с воздуха целей в воздухе, все-таки упало на землю. А если так, то неясно, взорвалось ли оно. «Мы ничего не можем исключить», — говорит пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Лаасик. Эстонский премьер-министр Юрий Ратас написал в фейсбуке, что инцидент расследуется и что «эстонские власти делают все, чтобы обеспечить общественную безопасность». Но проблема в том, что многого власти сделать не могут. Потому что просто неизвестно, где была потеряна ракета и как далеко она действительно улетела.

Поэтому сейчас не остается ничего другого, как проверять сигналы от населения. Четыре патрульных бригады эстонской армии прочесали в среду леса, с воздуха в поисках участвовали три вертолета.

«В большинстве сигналов от населения речь идет о подозрительных шумах», — говорит лейтенант Лаасик.

То есть: никто из позвонивших ракету не видел. Шумы — дело ненадежное. Многие из позвонивших рассказывают о шумах, которые по времени не могли иметь какого-либо отношения к происшедшему.

Как вообще такое могло произойти? То, что пилот по ошибке нажал на кнопку пуска, маловероятно. Эксперты говорят о механических, электрических и электронных предохранителях, призванных исключить случайный пуск. Управляемые ракеты AMRAAM находятся на вооружении в том числе и бундесвера. Официальный представитель военно-воздушных сил бундесвера принципиально не захотел анализировать инцидент в Эстонии.

«Нами принято достаточно мер предосторожности, чтобы практически исключить непреднамеренный запуск», — заявил он.

И, судя по всему, до сих пор эти меры действовали успешно.

«Насколько мне известно, такое произошло впервые», — сказала Алисья фон Фосс (Alicia von Voss), военный эксперт по Северной Европе при Немецком обществе внешней политики (DGAP).

Испанские еврофайтеры размещены в Прибалтике в рамках программы НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств. Их задача — обнаруживать самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство НАТО, и выпроваживать их оттуда. Как правило, речь идет о российских самолетах. Прибалтика — одно из самых уязвимых мест на территории НАТО в Европе.

Маленькие прибалтийские государства — военно-воздушные силы Эстонии располагают помимо нескольких вертолетов всего лишь одним пропеллерным самолетом — рассчитывают при защите своего воздушного пространства на партнеров по НАТО. Те по очереди прилетают на своих истребителях в Прибалтику и патрулируют воздушное пространство. В регионе регулярно размещаются и немецкие еврофайтеры.

«То, что ракета отделилась сама собой, конечно, очень опасно и должно быть расследовано», — говорит эксперт DGAP Фосс.

По ее мнению, хорошо еще, что это произошло во время тренировочного полета, а не при взлете по тревоге, когда поблизости находится российский самолет.

«Поэтому в данном случае опасности обострения отношений не было. А вот если бы ракета отделилась при взлете по тревоге, то были бы проблемы».

Это привело бы к недоразумению и эскалации конфликта.

Тот, кто разговаривает в Прибалтике с высокопоставленными военными, слышит все время, что эти государства хотели бы более масштабного присутствия НАТО на своих территориях. Помимо всего прочего у них есть желание, чтобы самолеты, участвующие в программе НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств, в будущем были бы лучше вооружены, например, чтобы на них было установлено больше чем две ракеты, как сейчас. Это служило бы сигналом предостережения для России . Но пока НАТО должна установить, почему в данном случае не удалось удержать под контролем хотя бы то вооружение, которое есть сейчас.

«Мы будем вести расследование столько, сколько потребуется», — говорит пресс-секретарь Лаасик.

В среду на горячую линию поступили новые сигналы.