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В Китае подвели итоги конкурса «Морской десант-2018»
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В Китае подвели итоги конкурса «Морской десант-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По сумме баллов конкурса победителем признана команда Китайской Народной Республики, на втором месте — российские военнослужащие, опередившие морпехов из Венесуэлы, Ирана и Судана.
В Китае подвели итоги международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2018».
Сегодня на полигоне морской пехоты Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу прошло заседание судей, которые подвели итоги международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск.
По сумме баллов конкурса «Морской десант-2018» победителем признана команда Китайской Народной Республики, на втором месте –российские морские пехотинцы, в тройке призеров также Венесуэла. Морпехи из Ирана и Судана расположились на 4 и 5 месте в итоговой таблице.
В ближайшие дни состоится церемония закрытия конкурса и награждение призеров.
За первое место приз — автомобиль повышенной проходимости китайского производства, состоящий на вооружении Народно-освободительной армии Китая. За второе общее командное место — лодка с подвесным мотором, за третье — квадрокоптер с комплектом оборудования.
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