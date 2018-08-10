В Китае подвели итоги конкурса «Морской десант-2018»

В Китае подвели итоги международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2018».

Сегодня на полигоне морской пехоты Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу прошло заседание судей, которые подвели итоги международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск.

По сумме баллов конкурса «Морской десант-2018» победителем признана команда Китайской Народной Республики, на втором месте –российские морские пехотинцы, в тройке призеров также Венесуэла. Морпехи из Ирана и Судана расположились на 4 и 5 месте в итоговой таблице.

В ближайшие дни состоится церемония закрытия конкурса и награждение призеров.

За первое место приз — автомобиль повышенной проходимости китайского производства, состоящий на вооружении Народно-освободительной армии Китая. За второе общее командное место — лодка с подвесным мотором, за третье — квадрокоптер с комплектом оборудования.