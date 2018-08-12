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Балтфлот почтил память моряков «Курска»
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Балтфлот почтил память моряков «Курска» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
На Балтийском флоте 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 18-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитана первого ранга Романа Мартова, на кораблях и в частях были приспущены флаги, прошли митинги, память погибших моряков личный состав флота почтил минутой молчания.
Памятные мероприятия прошли и в филиале Военно-морской академии в Калининграде — пять выпускников этого учебного заведения были членами экипажа подлодки "Курск". В вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море. Это капитан третьего ранга Андрей Силогава, капитан-лейтенанты Олег Насиковский и Борис Гелетин, старшие лейтенанты Александр Гудкова и Сергей Фитерер.
Почтить память погибших подводников пришли представители командования Балтфлота, вуза, а также родственники и друзья моряков. К мемориальным плитам были возложены цветы. В часовне, расположенной на территории филиала Военно-морской академии, состоялась поминальная лития.
Атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений. На ней было 118 человек, все они погибли: члены экипажа, представители командования Северного флота и дагестанского завода "Дагдизель".
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