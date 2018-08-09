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Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
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Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео 

Российская Газета 1 час назад
Опубликовано видео аварийной посадки военно-транспортного самолета ВВС США C-5 Galaxy на авиабазе в Сан-Антонио, Техас. У самолета на вышла передняя стойка шасси и 370-тонный транспортник проехался носом по взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал, нанесенный самолету ущерб подсчитывается.
ЧП в Сан-Антонио еще раз продемонстрировал хронические проблемы с шасси Galaxy, пишет The Drive. В 2017 году два аналогичных инцидента произошли на аэродроме военно-морской базы США Рота в Испании. Из-за отказа шасси пара С-5 с авиабазы Дувр была вынуждена приземляться на нос. На время расследования запретили полеты всего парка Galaxy из 56 самолетов. Проверка показала, что причиной проблем со входом-выходом передней стойки стал узел шарового винта. Механизм заменили на всех транспортниках, однако пилоты, по их словам, по-прежнему бросают монету, чтобы определить, выйдет шасси или нет.
Главная трудность состоит в том, что передняя стойка у С-5 выполнена складной. Благодаря этому самолет может изменять клиренс для облегчения погрузки-выгрузки через носовую аппарель. Вот после таких "приседаний" передняя стойка чаще всего и выходит из строя. Аналогичная схема применена на российских военно-транспортных самолетах Ан-124 "Руслан", но там все работает.
Lockheed C-5 Galaxy — стратегический военно-транспортный самолет ВВС США, второй по величине в мире после Ан-124 "Руслан". Способен перевозить 270 солдат или 118 тонн груза. Длина самолета более 75 метров, размах крыла 67,88 м.
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