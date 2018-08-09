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Американские СМИ усомнились в ядерном потенциале России
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Американские СМИ усомнились в ядерном потенциале России 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Американский телеканал Fox News провел собственное исследование ядерного арсенала России и заключил, что США можно ничего не бояться, сообщает Североамериканское бюро НСН.
«Среди опасений новой холодной войны, исследование российского ядерного арсенала показало, что может быть не стоит волноваться по поводу ужасающей атаки на США», — пишет сайт телеканала.
Причиной отсутствия опасений называется то, что российское ядерное оружие предусмотрено строго для обороны и, хотя у Москвы есть опция «первого удара», она вряд ли ее использует. Эксперты утверждают, что предварительная атака не была бы очень эффективной, сообщает Fox News.
Кроме того, отмечается превосходство американского флота над российским, которое вынуждает РФ прибегать к стратегии обороны.
«Из-за того, что у них слабее военный флот, они больше используют оборонную стратегию. Это дает им возможность компенсировать недостатки своей армии», — рассказал американскому телеканалу военный эксперт Омар Ламрани.
По данным Fox News, Россия ежегодно тратит на армию 69,2 миллиарда долларов, в то время как США направляет 554,2 миллиарда долларов.
«Хотя численно у России больше наземных сил, чем у США, российские воздушные и морские военные силы значительно менее крепкие, что подрывает всю военную структуру», — пишет сайт телеканала.
По словам американских экспертов, если договор между РФ и США «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», заключенный в 2010 году, будет расторгнут, то Россия не сможет соревноваться с американцами по количеству ядерного оружия и окажется в серьезном проигрыше.
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