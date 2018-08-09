В финале «Морского десанта» сразились команды РФ и КНР

Окончательные итоги конкурса «Морской десант» будут подведены завтра, после эстафеты между командами из Венесуэлы и Ирана.
В Китае прошла финальная битва конкурса «Морской десант», где российская команды выступила против китайцев.
Первое испытание после старта — стрельба из 30 мм пушки и пулемета. Российский военный Семен Кулебякин отстрелял на отлично и сейчас наша машина первой отправляется на полосу препятствий и проходит противотанковый ров.
Китайцы же не могут начать стрельбу, подводит родная техника в самый ответственный момент. В это время машина под российским флагом уверенно проходит трассу. Российский экипаж первым финиширует на своем этапе.
После того, как бронемашина подходит к огневому рубежу проблемы возникают у нашего экипажа — заклинило механизм заряжания. Атмосфера накалена до предела: российская команда потеряла время, китайцы догнали наших бойцов. Но, кажется, что не все потеряно — нужно без ошибок пройти дистанцию и надеяться, что китайцы допустили больше ошибок. В дело вступает третий экипаж, в стрельбе удалось поразить все мишени.
По итогам битвы на БМП наша команда заняла второе место.
«У нас эмоции, мы старались, сделали все, что могли», — сказал после заезда наводчик-оператор Герман Кондрашкин.
«Была большая ответственность, но мы сделали 120%», — заявил командир отделения Николай Лях.
Окончательные итоги конкурса «Морской десант» будут подведены завтра, после эстафеты между командами из Венесуэлы и Ирана.