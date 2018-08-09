В финале «Морского десанта» сразились команды РФ и КНР

В финале «Морского десанта» сразились команды России и Китая: зрелищные кадры битвы на БМП

Ирана. Окончательные итоги конкурса «Морской десант» будут подведены завтра, после эстафеты между командами из Венесуэлы

Китае прошла финальная битва конкурса «Морской десант», где российская команды выступила против китайцев.

Первое испытание после старта — стрельба из 30 мм пушки и пулемета. Российский военный Семен Кулебякин отстрелял на отлично и сейчас наша машина первой отправляется на полосу препятствий и проходит противотанковый ров.

Китайцы же не могут начать стрельбу, подводит родная техника в самый ответственный момент. В это время машина под российским флагом уверенно проходит трассу. Российский экипаж первым финиширует на своем этапе.

После того, как бронемашина подходит к огневому рубежу проблемы возникают у нашего экипажа — заклинило механизм заряжания. Атмосфера накалена до предела: российская команда потеряла время, китайцы догнали наших бойцов. Но, кажется, что не все потеряно — нужно без ошибок пройти дистанцию и надеяться, что китайцы допустили больше ошибок. В дело вступает третий экипаж, в стрельбе удалось поразить все мишени.

По итогам битвы на БМП наша команда заняла второе место.

«У нас эмоции, мы старались, сделали все, что могли», — сказал после заезда наводчик-оператор Герман Кондрашкин.

«Была большая ответственность, но мы сделали 120%», — заявил командир отделения Николай Лях.

Окончательные итоги конкурса «Морской десант» будут подведены завтра, после эстафеты между командами из Венесуэлы и Ирана.